Stand: 06.06.2024 10:33 Uhr Flensburg: Mathe-Olympiade startet

Im Finale der Mathe-Olympiade treten von Dienstag bis zum Sonntag die besten 200 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland an der Europa-Universität Flensburg gegeneinander an. Mehr als 200.000 Kinder und Jugendliche von der dritten Klasse bis zur Oberstufe hatten sich an den Qualifikationsrunden beteiligt. Das teilt die Gesellschaft "Bildung und Begabung" mit, die den vom Bund geförderten Wettbewerb veranstaltet. In den Klausuren muss der Nachwuchs logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden unter Beweis stellen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.06.2024 | 08:30 Uhr