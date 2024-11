Stand: 06.11.2024 16:08 Uhr Flensburg: Männerleiche in der Speicherlinie gefunden

Nach einem Leichenfund an der Flensburger Speicherlinie am Dienstag geht die Polizei aktuell nicht von einer Straftat aus. Das hat die Polizei Flensburgmitgeteilt. Demnach wurde die Leiche des 47-jährigen Mannes gestern Mittag in einem abgestellten Transporter gefunden. Abschließende Untersuchungen zur Todesursache stehen laut Polizei noch aus.

