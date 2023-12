Unbekannte sprengen Geldautomaten in Ahrensbök: Gebäude beschädigt Stand: 22.12.2023 11:04 Uhr In der Nacht zu Freitag ist in Ahrensbök ein Geldautomat in einem Wohn- und Geschäftsgebäude gesprengt worden. Ob die Täter Bargeld erbeuten konnten, ist noch unklar. Das Gebäude im Ortskern wurde dabei stark beschädigt.

In Ahrensbök (Kreis Ostholstein) haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag gegen 3 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Dabei wurde das Wohn- und Geschäftsgebäude in der Lübecker Straße nach Angaben der Polizei stark beschädigt. Verletzte gab es demnach aber nicht.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Das Landeskriminalamt (LKA), das die Ermittlungen übernommen hat, teilte mit, dass die Spurensicherung noch nicht abgeschlossen sei. Auch sei noch nicht ermittelt, ob die Täter tatsächlich Geld erbeuten konnten. Von ihnen fehlt bisher jede Spur. Sie sollen in einer dunklen Limousine geflüchtet sein. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die zur Tatzeit etwas beobachtet haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein