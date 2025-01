Stand: 30.01.2025 09:20 Uhr Feuerwerks-Eklat in Bad Oldesloe: Böllerverbot-Entscheidung vertagt

Der Hauptausschuss der Stadt Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat die Entscheidung über die Konsequenzen der Ausschreitungen während der Silvesternacht vertagt. Verschiedene Personengruppen hatten sich damals in der Innenstadt gegenseitig mit Silvesterraketen beschossen und mit Böllern auf Gebäude gefeuert. Ein Video davon kursiert seitdem im Internet. Mehrere Fraktionen und Gremien hatten Anträge für ein mögliches Böllerverbot eingereicht. Der Hauptausschuss hat den Tagesordnungspunkt am Mittwochabend in die Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses am 13. Februar verschoben.

