Stand: 07.06.2024 15:55 Uhr Feuerwehrgerätehaus in Oldenburg in Holstein wird eingeweiht

Nach einem verheerenden Brand im September 2021 wird am Samstagnachmittag die neue Feuerwehr Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) eingeweiht. Die Halle ist neu und der Fuhrpark wurde fast vollständig erneuert. Insgesamt wurden 2,9 Millionen Euro für das Feuerwehrgerätehaus ausgegeben, während weitere 1,2 Millionen Euro in die Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände investiert wurden. Der Brand 2021 hatte nicht nur die Fahrzeughalle, sondern auch zahlreiche Einsatzfahrzeuge zerstört. In den vergangenen zweieinhalb Jahren mussten die Feuerwehrleute aus Oldenburg immer wieder auf verschiedene Standorte ausweichen und sich ständig an neue Leihfahrzeuge gewöhnen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.06.2024 | 16:30 Uhr