Am Abend ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in Heiligenhafen im Kreis Ostholsteinausgerückt. Gegen 21 Uhr hatten Anwohner laut Rettungsleitstelle dunklen Rauch bemerkt, der aus einem Mehrfamilienhaus kam. Die alarmierte Feuerwehr brachte mehrer Personen in Sicherheit. Die Einsatzkräfte lokalisierten das Feuer im Keller und konnten es schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Mehr als 60 Einsatzkräfte waren gut zwei Stunden vor Ort. Die Bewohner konnten inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren.

