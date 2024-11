Stand: 29.11.2024 09:05 Uhr Feuerwehr in Lübeck probt Großeinsatz mit Gefahrgut

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz in einem Betrieb in Lübeck-Kücknitz ausgerückt. Darunter zwei Löschzüge, der Löschzug Gefahrgut, ein Notarzt und mehrere Rettungswagen, heißt es von der Polizei. Vor Ort wurde den Einsatzkräften klar, dass es sich um eine Übung handelt. Bei der angeblichen Einsatzlage wurde ein Unglücksfall in einem Betrieb, der mit Gefahrgut recycelt, simuliert. Zwei Personen wurden vermisst, hieß es in dem Szenario. Die Übung wurde wie im Ernstfall durchgeführt. Das galt nicht nur für die Feuerwehr, sondern auch für die Mitarbeiter im Betrieb. In den kommenden Tagen sollen die Abläufe genau analysiert werden, damit im Ernstfall alles reibungslos funktioniert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck