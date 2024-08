Stand: 30.08.2024 16:42 Uhr Feuerwehr Norderstedt verhindert Waldbrand

Am Donnerstagabend hat ein Anwohner im Rantzauer Forst (Kreis Segeberg) Qualm aufsteigen sehen und daraufhin den Notruf gewählt. Nach dem heißen Tag hatte auf dem trockenen Boden eine Waldhütte Feuer gefangen. Die Feuerwehr Norderstedt rückte mit 30 Feuerwehrleuten an und konnte den Brand nach drei Stunden löschen, so ein Sprecher. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache und sucht Zeugen. Nach aktuellem Stand könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer absichtlich gelegt worden sei.

