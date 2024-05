Stand: 21.05.2024 11:06 Uhr Feuerwehr-Großeinsatz bei Schuppenbrand

Der Brand eines Lagerschuppens in Groß Rheide im Kreis Schleswig-Flensburg hat am Montagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die rund 70 Einsatzkräfte konnten nach eigenen Angaben verhindern, dass sich der Brand auf das benachbarte Reetdachhaus ausbreitete. Wegen der starken Rauchentwicklung hatten die Behörden zwischenzeitlich auch die Anwohnerinnen und Anwohner per App-Benachrichtigungen gewarnt. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei, die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.05.2024 | 08:30 Uhr