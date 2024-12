Stand: 03.12.2024 09:28 Uhr Feuer in leerstehendem Gebäude in Malente

In Malente (Kreis Ostholstein) hat es in einem leerstehenden Gebäude in der Godenbergstraße gebrannt. Laut Polizei wurden fünf Jugendliche auf dem Gelände gestellt, nachdem ein Anrufer dort zuvor Personen gemeldet hatte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt und das Gebäude blieb unbeschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und möglichen weiteren Beteiligten aufgenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein