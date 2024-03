Stand: 24.03.2024 18:11 Uhr Feuer in einem Bauernhaus in Duvensee

In Duvensee im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es am Sonntagvormittag in einem Bauernhaus gebrannt. Die Flammen griffen laut Feuerwehr vom ersten Stock auf das Dach über - die Einsatzkräfte hatten den Brand aber schnell unter Kontrolle. Helfer von vier freiwilligen Wehren waren knapp drei Stunden lang im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

