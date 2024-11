Stand: 28.11.2024 16:21 Uhr Feuer in Kronprinzenkoog: Kriminalpolizei ermittelt

Bei einem Feuer in Kronprinzenkoog (Kreis Dithmarschen) sind am Donnerstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Jetzt untersucht die Kriminalpolizei, was den Brand ausgelöst haben könnte. Zeitungsausträger hatten zunächst eine brennende Mülltonne bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer griff auf ein Carport und das angrenzende Haus über. Drei Fahrzeuge wurden durch den Brand zerstört, das Haus gilt laut Feuerwehr als unbewohnbar. Die beiden Bewohner des Hauses und zwei Feuerwehrleute, die zu viel Rauch eingeatmet hatten kamen in die Klinik.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen