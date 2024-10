Stand: 02.10.2024 15:27 Uhr Feuer auf Campingplatz in Johannisberg

Auf einem Campingplatz in Johannisberg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) hat es am Mittwochvormittag gebrannt. Laut Polizei standen ein Wohnwagen, ein Wohnmobil und ein Auto in Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehrleute konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, jedoch wurden durch das Feuer auch ein Mobilheim und ein Bauwagen beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Als mögliche Brandursache nennt die Polizei einen technischen Defekt.

