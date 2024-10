Stand: 09.10.2024 09:52 Uhr Feuer: 14 Bewohner aus Pflegeheim in Bimöhlen gerettet von Oliver Kring

In Bimöhlen bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat am Dienstagabend in einem Pflegeheim ein Trafo gebrannt. Laut Rettungsleitstelle haben die Pflegekräfte die 14 Bewohnerinnen und Bewohner wegen des Brandgeruchs sofort aus dem Gebäude geholt. Verletzt wurde dadurch niemand. Der Brand war dann nach einer halben Stunde gelöscht und alle konnten zurück in ihre Wohngruppen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg