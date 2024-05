Stand: 21.05.2024 16:32 Uhr Festnahme nach Einbruch in Kieler Rathaus

Nach dem Einbruch in das Neue Rathaus in Kiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Zeuge hatte laut Polizei am Freitagmorgen eine detaillierte Personenbeschreibung abgegeben. Kurze Zeit später waren Einsatzkräfte in die Herzog-Friedrich-Straße gerufen worden, weil dort ein Mann in einem Hauseingang schlief, dessen Beschreibung genau auf den Tatverdächtigen passte - sie nahmen ihn fest.

Der 42-jährige Mann gab an, zuvor am Neuen Rathaus gewesen zu sein, mit einem Einbruch jedoch nichts zu tun zu haben. Diebesgut konnte bei dem Mann nicht aufgefunden werden, die Beamtinnen und Beamten entließen ihn zunächst. Kurze Zeit später ergaben Ermittlungen, dass der zuvor kontrollierte Mann Laptops bei einem örtlichen An- und Verkauf veräußern wollte. Sie nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 42-Jährige wieder entlassen. Er wird sich in einem Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.05.2024 | 16:30 Uhr