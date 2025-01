Stand: 13.01.2025 12:02 Uhr Schleswig: Fensterscheiben bei den Grünen eingeworfen

In der Nacht zu Sonnabend wurden bei der Kreisgeschäftsstelle von Bündnis90/die Grünen in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) die Fensterscheiben beschädigt. Das haben die Vorsitzenden des Kreisverbandes am Sonnabend mitgeteilt. Anscheinend wurden die Scheiben durch Steinwürfe zerstört - die Polizei hat den Vorfall bestätigt und nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen. Bereits Anfang der Woche wurden bei den Grünen in Flensburg Fensterscheiben eingeworfen und Briefkästen beschädigt. Ob die Taten zusammenhängen oder politisch motiviert sind, ist unklar.

