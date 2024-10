Stand: 04.10.2024 10:34 Uhr Feierlichkeiten rund um den Tag der deutschen Einheit in Südholstein

Mit Gottesdiensten, Singfesten und Baumpflanzaktionen haben die Kreise, Kirchen, Vereine oder Parteien in Südholstein den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Im Kreis Pinneberg gab es beispielsweise in Rellingen ein Singfest im Rahmen einer bundesweiten Aktion. In Pinneberg und Elmshorn waren Bürgerinnen und Bürger zum "Einheitsbuddeln" aufgerufen: Eine Baumpflanzaktion, um sinnbildlich das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland zu untermauern. In den Kreisen Segeberg und Stormarn konnten Interessierte anlässlich des Tages der offenen Moschee die islamischen Gotteshäuser in Nahe, Bargteheide oder Glinde besuchen. Laut Polizei blieb es überall friedlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2024 | 08:30 Uhr