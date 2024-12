Stand: 12.12.2024 16:22 Uhr Falsche Stadtwerkmitarbeiter unterwegs

Die Polizei in Kellinghusen (Kreis Steinburg) sucht Zeugen wegen eines Diebstahls am vergangenen Montag. Zwei unbekannte Täter waren in das Haus eines Rentners in der Schulstraße eingedrungen, nachdem sie sich als Mitarbeitende der Stadtwerke ausgegeben hatten, die die Feuermelder überprüfen müssten. Während der eine den Mann ablenkte, durchsuchte der andere die Räumlichkeiten und stahl 200 Euro Bargeld. Beide Täter waren etwa 1,85m groß. Falsche Stadtwerke-Mitarbeitende waren laut Polizei bereits in den vergangenen Wochen im Kreis Schleswig-Flensburg unterwegs.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg