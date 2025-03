Stand: 16.03.2025 14:39 Uhr Fahrraddemo in Kiel gegen den Ausbau der B404 zur Autobahn

In Kiel findet am Sonntag eine Fahrraddemonstration statt. Die Gruppe startete laut Polizei um 14 Uhr am Hauptbahnhof und fährt weiter zur vierspurigen B404 in Kronsburg. Enden soll die Demonstration auf dem Theodor-Heuss-Ring. Wie das Bündnis ankündigte, wollen sich Teilnehmenden dort von der Fußgängerbrücke abseilen. Die Polizei erwartet etwa 200 Menschen, die an der Fahrraddemo teilnehmen. Die Aktion wird organisiert vom Bündnis "Vorfahrt für den Klimagürtel", das aus rund 20 Organisationen von NABU, BUND, Greenpeace oder Fridays For Future besteht. Sie demonstrieren gegen den Ausbau der Bundesstraße 404 zur Autobahn A21. Autofahrende müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Autofahrende müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel