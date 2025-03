Stand: 16.03.2025 17:53 Uhr Fahrraddemo in Kiel auf der B404

In Kiel haben am Sonntag nach Angaben der Polizei rund 250 Menschen an einer Fahraddemonstration teilgenommen. Die Gruppe protestierte gegen den Ausbau der B404 zur A21. Der Demozug startete um 14 Uhr am Hauptbahnhof und führte von dort aus zur vierspurigen B404 in Kronsburg. Auf dem Theodor-Heuss-Ring endete die Demo gegen 16.30 Uhr. Dort seilten sich laut Polizei Teilnehmende von einer Fußgängerbrücke ab. Die Fahrraddemo ist nach Angaben der Beamten ruhig verlaufen. Es kam jedoch zu Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet. Die Aktion wird organisiert vom Bündnis "Vorfahrt für den Klimagürtel", das aus rund 20 Organisationen von NABU, BUND, Greenpeace oder Fridays For Future besteht.

Archiv 5 Min Nachrichten 18:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.03.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel