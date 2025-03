FDP: Land hat Parlament nicht über Northvolt-Risiken informiert Stand: 26.03.2025 17:48 Uhr Aus einer Kabinettsvorlage vom Dezember 2023 geht hervor, dass es Zweifel gab, dass das Unternehmen die Millionenbeiträge aus einer Wandelanleihe zurückzahlen kann. Inzwischen hat Northvolt auch in Schweden Insolvenz angemeldet.

Es geht um die Frage, ob das Land die finanziellen Risiken bei der Unterstützung des Batterieherstellers vor der Ansiedlung in Heide richtig eingeschätzt hat und ob die Regierung das Parlament ausreichend informiert hat. In der Kabinettsvorlage, um die es geht, steht: "Die Gesamtfinanzierung des Ansiedlungsvorhabens am Standort Heide ist nicht gesichert. Für die derzeitige Finanzierungslücke ist eine Fremdfinanzierung geplant, wobei gewisse Zweifel bestehen, dass ein Bankenkonsortium gefunden wird."

Warum? Das steht dort nicht - denn die nächste Passage ist geschwärzt. FDP-Mann Bernd Buchholz sagt, es werde an der fraglichen Stelle ein plausibler Grund für das Risiko benannt.

Das Land bürgt - aber ob das Geld zurückgezahlt wird, ist nicht sicher

Weiter heißt es in der Vorlage: "Aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der Belastbarkeit der vorgelegten Zahlen von Northvolt ist die Rückzahlung der Wandelanleihe nicht sichergestellt." Soll heißen: Es ist denkbar, dass das Land die 300 Millionen Euro, für die es im Rahmen der Wandelanleihe bürgt, am Ende abschreiben muss.

Weitere Informationen Northvolt bei Heide: Was gebaut wird und was nicht Ein Jahr nach dem Boßelwurf zum Baustart gehen die Arbeiten nur langsam voran. Drumherum wurden einige Projekte gestoppt. mehr

Die Abgeordneten des Landtages, so der Vorwurf von Buchholz, seien über die Risikoabwägung nicht informiert worden. Und vielleicht hätten sie der Wandelanleihe in dieser Form dann auch gar nicht zugestimmt. "Wenn ich die Contra-Position nicht kenne, kann ich keine Abwägung vornehmen. Dann kenne ich nur pro. Und pro war eindeutig, es sei ein mustergültiges Unternehmen, ist im Ausschuss gesagt worden, da war von Zweifeln nicht die Rede", sagt Buchholz.

Northvolt bleibt Thema im Landtag

Das Land sagt zu den Vorwürfen nichts - und verweist auf die nächste Ausschusssitzung. Dort werde "ausreichend Gelegenheit sein, die Argumente auszutauschen", so eine Sprecherin der Landesregierung.

Northvolt hatte zunächst im November in den USA Gläubigerschutz beantragt, im März dann in Schweden Insolvenz angemeldet. Wie es vor diesem Hintergrund mit der Ansiedlung in Heide weitergeht, ist unklar. Für Donnerstag (27.3.) hat die FDP im Landtag einen Bericht der Landesregierung zu den Auswirkungen beantragt. Und in der Mittagspause tagt der Wirtschafts- und Finanzausschuss. Einziger Tagesordnungspunkt: Die Lage bei Northvolt.

Weitere Informationen 2 Min Northvolt: Wie geht es ein Jahr nach Baustart weiter? Northvolts Mutterkonzern ist pleite. Wie es in Heide weitergeht, liegt in der Hand des Insolvenzverwalters in Schweden. 2 Min

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.03.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Northvolt