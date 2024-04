Stand: 20.04.2024 11:19 Uhr Experten beraten in Eutin über Umgang mit steigenden Temperaturen

Beim sogenannten Hitze-Symposium in Eutin (Kreis Ostholstein) geht es heute darum, wie Kommunen künftig mit den steigenden Temperaturen umgehen können. Teil nehmen Mediziner, Experten aus dem Gesundheitsministerium und Forscher. Laut Melanie Hümmelgen vom Klinikum in Malente muss sich die Lebensweise der Menschen an die steigenden Temperaturen anpassen. Verschattungen und Kühlungen an Gebäuden ist demnach eine wichtige Maßnahme.

