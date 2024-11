Stand: 25.11.2024 15:43 Uhr Eutin eröffnet die "Lichterstadt" mit illuminiertem Rundgang

In Eutin im Kreis Ostholstein eröffnet Montagabend feierlich die "Lichterstadt". Besucherinnen und Besucher können in der Stadtbucht eine stimmungsvoll illuminierte Lichterlandschaft bestaunen. Die Veranstaltung, die bereits zum dritten Mal stattfindet, soll die dunklen Wintermonate erhellen, so die Eutin Tourismus GmbH. Ein rund anderthalb Kilometer langer Rundgang führt durch die Fußgängerzonen, entlang der Stadtbucht bis zum Schlossplatz und lädt zum Staunen und Verweilen ein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein