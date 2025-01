Stand: 02.01.2025 16:10 Uhr Erstes Neujahresbaby Schleswig-Holsteins in Itzehoe geboren

Leni heißt das erste neugeborene Kind des Jahres 2025 in Schleswig-Holstein. Um kurz nach Mitternacht war es soweit, meldet das Klinikum Itzehoe (Kreis Steinburg). Mit Fiete wurde dann in Husum (Kreis Nordfriesland) um 5.30 Uhr der erste Junge am Neujahrstag geboren. Fünf Stunden später meldete dann auch das Westküstenklinikum in Heide (Kreis Dithmarschen) den ersten Neuzugang. Der kleine Aren erblickte um 10.42 Uhr das Licht der Welt.

