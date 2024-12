Stand: 16.12.2024 15:11 Uhr Erstes Kegelrobbenbaby im Nationalpark Wattenmeer gesichtet

Auf der Helgoländer Düne ist die Wurfsaison der Kegelrobben bereits seit ein paar Wochen in vollem Gange. Jetzt ist auch das erste Kegelrobben-Baby im Nationalpark Wattenmeer gesichtet worden. Nach Informationen der Nationalparkverwaltung wurde während eines Zählfluges nordwestlich der Vogelinsel Trischen aus einer Höhe von etwa 200 Metern eindeutig ein Muttertier und sein Junges auf einer Sandbank entdeckt.

Der Kegelrobbennachwuchs ist in den ersten drei Wochen gut an seinem schneeweißen Fell zu erkennen, das ihn vor Kälte, aber nicht vor Nässe schützt. Deshalb kommt das Muttertier regelmäßig zum Säugen an Land. Wer am Strand ein Jungtier entdeckt, sollte auf jeden Fall Abstand halten. Seit etwa einem Jahr kann man mit Hilfe der Robben.App den Fund an die zuständigen Stellen melden. Diese wurde laut Nationalparkverwaltung bislang bereits mehr als 4000 Mal genutzt.

