Erster frischer Spargel aus Schleswig-Holstein ist da Stand: 04.04.2023 13:13 Uhr Mit dem Spargelanstich der Landwirtschaftskammer und des Arbeitskreises Spargel in Padenstedt bei Neumünster hat die Spargelsaison offiziell begonnen. Bis zum 24. Juni kann das regionale Gemüse gekauft werden.

Erleichterung heute beim Hof Reimers in Padenstedt beim Spargelanstich: "Noch am Freitag sah es aufgrund der kalten, trüben Tage nach einem späteren Saisonstart aus", sagte die Präsidentin der Landwirtschaftskammer, Ute Volquardsen. Doch nun sind die ersten nennenswerten Mengen pünktlich zu Ostern da, denn die Sonne hat sich in den vergangenen Tagen noch einmal gezeigt. Und die Folien auf den Feldern tun ihr Übriges. Die Spargelbauern im Norden blicken nach Angaben der Kammer optimistisch auf die Saison und hoffen auf rege Nachfrage.

Preise werden ähnlich sein wie im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr hatten sich die Verbraucher beim Spargelkauf zurückgehalten - 2020 und 2021 waren dagegen regelrechte Spargeljahre, hieß es von den Experten. Die Landwirtschaftskammer geht von ähnlichen Preisen wie im vergangenen Jahr aus. Der Preis pro Kilogramm fängt bei 7,90 Euro für krummen Spargel an und geht bis 12,90 Euro für die Klasse 1. Zu Beginn der Saison können die Preise allerdings noch höher liegen - wahrscheinlich bei 14 bis 15 Euro pro Kilogramm. Steigt das Angebot, sinkt der Preis.

Personal für Verkauf wird noch weiter gesucht

Insgesamt bauten 2022 in Schleswig-Holstein 44 Erzeuger auf knapp 476 Hektar Spargel an. Schleswig-Holstein ist den Angaben zufolge ein kleines Anbauland. Rund 90 Prozent - etwa 2.000 Tonnen - werden in der Saison überwiegend direkt vermarktet. Mittlerweile wird auch grüner Spargel im nördlichsten Bundesland angebaut.

Laut Kammer stehen ausreichend Saisonarbeitskräfte für die Spargelernte zur Verfügung. Im Verkauf fehlt allerdings häufiger Personal. Insgesamt arbeiten viele Menschen aus Bulgarien, Rumänien und auch aus der Ukraine in der Spargelbranche.

