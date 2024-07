Stand: 02.07.2024 15:10 Uhr Erster Einsatz des neuen ADAC Rettungshubschraubers

Zwischen Schenefeld und Itzehoe (beide Kreis Steinburg) hat sich am Dienstagmorgen auf der A23 ein Pkw überschlagen. Dabei sind die beiden Insassen verletzt worden. Der gerade erst in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) offiziell in Dienst gestellte ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 67" brachte sie in ein Krankenhaus. Wegen des Rettungseinsatzes und der Bergungsarbeiten mussten beide Fahrstreifen in Richtung Hamburg für mehr als zwei Stunden gesperrt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2024 | 16:30 Uhr