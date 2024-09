Stand: 02.09.2024 12:03 Uhr Ersatzverkehr auf AKN-Strecke Ulzburg Süd und HH-Eidelstedt

Die Bauarbeiten an der AKN-Strecke zwischen Ulzburg Süd (Kreis Segeberg) und Hamburg-Eidelstedt starten in die nächste Bauphase. Damit verschieben sich laut AKN auch der Abschnitt der Sperrung sowie der Schienenersatzverkehr. Seit Montag müssen AKN-Reisende zwischen Ellerau und Burgwedel in den Bus umsteigen. Das soll nach AKN-Angaben etwa ein Jahr dauern. Die Ersatz-Busse fahren laut AKN werktags im 20-Minutentakt. Sonntags und nachts sind die Abstände größer. Die Strecke wird ausgebaut, damit die S-Bahn-Linie den Hamburger Hauptbahnhof von Kaltenkirchen aus ab 2028 direkt anfahren kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Öffentlicher Nahverkehr