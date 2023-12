Erneut Dutzende Glätteunfälle in SH Stand: 02.12.2023 12:05 Uhr Schnee und Glätte haben in Schleswig-Holstein seit Freitagabend zu mehr als 50 Unfällen geführt. Laut Polizei blieb es meist bei Blechschäden. Auch im Busverkehr gibt es am Vormittag noch Einschränkungen.

Allein 35 Unfälle in Kiel und im Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnete die zuständige Leitstelle seit Freitagabend. Unter anderem landete ein Streudienst-Fahrzeug auf der B203 bei Eckernförde an der Abfahrt Barkelsby im Graben. Es muss jetzt geborgen werden.

Polizei: vorsichtig und angepasst fahren

Auch in Segeberg, Norderstedt (Kreis Segeberg) Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), Delingsdorf bei Bargteheide (Kreis Stormarn) oder Großsolt im Kreis Schleswig-Flensburg kamen Autofahrer von den Straßen ab, rutschten Taxis in den Graben oder kamen Lastwagen nicht mehr weiter. Auch auf der A 23 zwischen Tornesch und Elmshorn (Kreis Pinneberg) landete ein Auto im Graben. Nach Angaben der Polizei blieb es bei den Unfällen meist bei Blechschäden, schwer verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet weiterhin darum, möglichst vorsichtig zu fahren.

ÖPNV: Schnee sorgt für Busausfälle

Auch im Öffentlichen Nahverkehr sorgte das Winterwetter am Sonnabendmorgen für Probleme. In Kiel konnte am frühen Morgen unter anderem der Stadtteil Holtenau bis auf die Haltestelle Immelmannstraße nicht von den Bussen der KVG angefahren werden. Seit 10 Uhr fahren die Linien 11 und 91 laut KVG wieder komplett, Holtenau könne also wieder bedient werden. Im ganzen Stadtgebiet sind die Busse laut dem Verkehrsunternehmen teilweise mit Verspätungen zwischen 15 und 30 Minuten unterwegs.

Auch in Flensburg kommt es aufgrund der Witterung auf allen Linien zu teilweise starken Verspätungen, teilt das Unternehmen AktivBus auf seiner Internetseite mit. Bei den Bussen der Autokraft, die von DB Regio Nord betrieben werden, kann es ebenfalls zu Ausfällen und Verzögerungen kommen.

Weitere Schneefälle und Frost erwartet

Das Wetter bleibt heute und in den kommenden Tagen winterlich. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ziehen heute einzelne Schauer auf - an der Küste teils als Schneeregen, im Landesinneren meist als Schnee. Im Laufe des Tages lassen die Schneefälle nach. In der Nacht zum Sonntag sind wieder einzelne Schneeschauer bei Frost zwischen -5 und -9 Grad, stellenweise auch -13 Grad möglich. Auch am Sonntag selbst gibt es wieder Schneeschauer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.12.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr