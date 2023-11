Kein Schulausfall: Wann Kinder dennoch zuhause bleiben dürfen Stand: 29.11.2023 16:19 Uhr Trotz Schnee und Eis fällt der Unterricht landesweit in den Schulen nicht aus. Doch ist der Schulweg durch die Witterung zu unsicher, steht es Eltern frei, ihre Kinder Zuhause zu behalten.

Der Wintereinbruch in Schleswig-Holstein sorgt für Chaos auf den Straßen. Busse können zum Teil nicht fahren, Fuß- und Radwege sind vereist. Das wirkt sich auch auf Schülerinnen und Schüler im Land aus, die ihren Schulweg bestreiten müssen. Nach Angaben des Bildungsministeriums findet der Unterricht trotzdem landesweit statt. Einzelne Schulen können aber je nach Lage eigenverantwortlich über Schließungen entscheiden.

Unter diesen Bedingungen dürfen Eltern Kinder Zuhause behalten

Möchten Eltern ihren Kindern den Schulweg aus Sicherheitsgründen nicht zumuten, so können sie ihre Kinder Zuhause behalten oder früher nach Hause holen. Sollten sie sich dafür entscheiden, ist es laut Bildungsministerium wichtig, dies der Schule umgehen mitzuteilen. Das gilt auch, wenn die Schulbusse aufgrund des Wetters nicht fahren können.

Ohne Straßendienst bleiben KVG-Busse im Depot

Andrea Kobarg, Sprecherin der KVG, sagte NDR Schleswig-Holstein am Mittwoch, wenn die Straßenmeistereien wie angekündigt am Donnerstag bestreikt werden und weiter Schnee fällt, bleiben die Busse der Verkehrsgesellschaft am Donnerstagmorgen im Depot. Sicherheit gehe hier vor.

Informationen dazu, ob Busse ausfallen oder es zu Einschränkungen kommt, gibt es auf den Internetseiten der entsprechenden Gesellschaften und Unternehmen.

Winterhotline des Bildungsministeriums informiert über Ausfälle

Aktuelle Informationen zu Schulausfällen und den Regeln für die Elternentscheidung gibt es auch unter der Winter-Hotline des Bildungsministeriums: 0800 18 27 27 1. Dort läuft eine Bandansage.

