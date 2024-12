Stand: 06.12.2024 16:06 Uhr Polizei ermittelt nach Gewaltvorwürfen an Schule in Kellinghusen

Die Polizei ermittelt nach Mobbing- und Gewalt-Vorwürfen an einer Schule in Kellinghusen (Kreis Steinburg). Zum Teil handele es sich dabei um Straftaten von Schülern an Schülern, sagt Sprecherin Merle Neufeld. Die Ermittlungen der sogenannten Einsatzgruppe Jugend und der Staatsanwaltschaft laufen noch. Erste Fälle gab es demnach bereits im Sommer.

Nach Angaben des Kreises hat sich am Mittwoch das Jugendamt über die Vorfälle vor Ort an der Schule informiert. Zum Schutz der beteiligten Kinder und Jugendlichen geben weder Polizei noch Kreis Details bekannt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg