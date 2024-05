Stand: 14.05.2024 17:11 Uhr Energieminister-Treffen: Gewerkschaften bemängeln Zusammenarbeit

Vor dem Beginn des Treffens der Energieminister der Länder am Mittwoch in Kiel gibt es Kritik von den Gewerkschaften. Der DGB Nord und der DGB Bayern bemängeln in einem gemeinsamen Positionspapier die mangelnde Zusammenarbeit ihrer jeweiligen Landesregierungen bei der Energiewende. Sie stört besonders das parteipolitische Geplänkel sowie die Verteilungskämpfe. Außerdem fehlt ihnen ein Bekenntnis zum Industriestandort Deutschland. DGB-Nord Chefin Laura Pooth betont, dass im Norden in Schleswig-Holstein, wo die Windräder in umittelbarer Nachbarschaft stehen, Bürgerinnen und Bürger die höchsten Strompreise zahlen. Pooth fürchtet, dass viele Unternehmen in Deutschland gleich ganz in das Ausland gehen, sollten sich die Länder nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen.

