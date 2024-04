Stand: 24.04.2024 16:09 Uhr Energie-Staatssekretär: Kein Windkraft-Wildwuchs im Norden SHs

Ein Windkraft-Wildwuchs in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg ist bisher nicht abzusehen. Das hat Energie-Staatssekretär Joschka Knuth (Grüne) auf dem Windbranchentag in Husum (Kreis Dithmarschen) gesagt. Ein Bundesverwaltungsgericht hatte im März die Flächenplanung im Norden gekippt. Doch bisher seien keine Anträge für neue Flächen dort eingegangen, so Knuth. Für Projektierer sei es auch riskant, auf Flächen zu planen, die keine Chance im Regionalplan hätten, betonte Marcus Hrach, Geschäftsführer bei Landesverband Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie