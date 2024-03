Stand: 07.03.2024 11:10 Uhr Elmshorn: Raubüberfall in einem Supermarkt

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Mittwochabend einen Supermarkt in der Westerstraße in Elmshorn (Kreis Pinneberg) überfallen. Bei dem Raubüberfall erbeutete der Täter Geld - wie viel genau, ist laut Polizei noch unklar. Der Täter konnte flüchten, verletzt wurde niemand. Für weitere Einzelheiten will die Polizei jetzt unter anderem Videoaufzeichnungen auswerten. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 08:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2024 | 08:00 Uhr