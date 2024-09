Stand: 17.09.2024 17:29 Uhr Elmshorn: Bewährungsstrafe wegen Nachstellung

Aus einem Nachbarschaftsstreit wird ein Stalking-Fall. Deshalb hat das Amtsgericht Elmshorn (Kreis Pinneberg) einen Mann zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er die Prozesskosten tragen. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass er seine Nachbarin - eine Lehrerin - zwischen 2021 und 2023 terrorisiert und beleidigt hat. Die Frau sollte Klassenlehrerin seiner Tochter werden. In dem Zusammenhang hatte der Mann sie mehrfach beim Schulrat und der Schulleitung angeschwärzt.

Die Betroffene so lange gepeinigt bis sie umzog

Eine Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle Pinneberg meinte, das Urteil sei zu schwach - für die Betroffene habe sich das ganze Leben durch das Stalking verändert: "Sie musste am Ende umziehen sowie ihren Job wechseln". Weiter sagt die Mitarbeiterin, die Lehrerin habe sich neue Handys angeschafft. Die Lebensführung der Frau sei derart beeinträchtigt gewesen, dass das eigentlich strafverschärfend hätte gewertet werden müssen. Immerhin sei es überhaupt zu einem Urteil gekommen in anderen Fällen bliebe Stalking ganz ohne Strafe, so die Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle.

