Stand: 18.11.2024 09:32 Uhr Eintracht Norderstedt mit Befreiungsschlag in Regionalliga

Der Eintracht Norderstedt ist am Sonntag unter Interimstrainer Jörn Großkopf der Befreiungsschlag geglückt. Das Team konnte sich mit 3:2 gegen die zweite Mannschaft vom SV Werder Bremen durchsetzen. Norderstedt steht damit jetzt auf dem 16. Tabellenplatz. In der vergangenen Woche hatte sich der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist von seinem Trainer Jean-Pierre Richter getrennt - nach nur acht Punkten in 14 Ligaspielen. Jörn Großkopf hatte daraufhin übergangsweise den Trainerposten übernommen. In den kommenden Tagen möchte der Verein einen neuen Trainer vorstellen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg