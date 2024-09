Stand: 06.09.2024 15:49 Uhr Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Lübeck und Kiel

Der Bahnverkehr zwischen Lübeck und Kiel ist aktuell stark eingeschränkt. Grund dafür ist ein Brand in Elmshorn (Kreis Pinneberg), der die Kabelversorgung eines Stellwerks beschädigt hat. Dadurch kommt es zu Verspätungen und überfüllten Zügen. Erixx Holstein rät, nicht notwendige Fahrten zu vermeiden und alternative Verkehrsmittel zu nutzen. Durch die Umleitungen sind die Züge bis an die Kapazitätsgrenze ausgelastet. Die Einschränkungen könnten noch bis in die nächste Woche andauern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kiel