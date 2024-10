Stand: 07.10.2024 08:57 Uhr Eine Verletzte: Polizei Pinneberg fahndet nach Unfallflucht

In Pinneberg ist am Sonntagabend ein Mercedes-Sportwagen in das Auto einer Frau gekracht. Sie wurde bei dem Unfall laut Polizei verletzt. Als die Polizei kurz nach 19 Uhr an dem Kreisel vom Westring eintraf, war der Fahrer oder die Fahrerin verschwunden. Grund für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen zu hohe Geschwindigkeit. Die Suche der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg