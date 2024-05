Stand: 29.05.2024 10:26 Uhr Einbrüche in Handwerker-Fahrzeuge

Aktuell wird besonders häufig in Handwerker-Fahrzeuge eingebrochen. Wie das Landeskriminalamt berichtet, sind die meisten Taten in diesem Jahr bisher im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) gezählt worden - gefolgt vom Raum Kiel und Lübeck. Die Täter haben es dabei auf hochwertige Maschinen und Werkzeug abgesehen, sagt LKA-Sprecherin Carola Jeschke: "Die Art der Tatbegehung, die im Moment am gängigsten ist, ist das Schneiden von Löchern in die Fahrzeugtüren." Wenn möglich sollte man das Fahrzeug in einer abschließbaren Garage oder Halle abstellen, so Jeschke.

