Einbrüche an Schulen in Geesthacht: Polizei ermittelt Stand: 10.03.2025 16:28 Uhr In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) war die Polizei bis zum späten Montagmittag mit einem Großaufgebot im Einsatz. An der Alfred-Nobel-Schule und der Silberbergschule wurden Einbrüche festgestellt.

Die Polizei hielt sich während des gesamten Einsatzes weitgehend bedeckt und konnte bislang keine Details zu den Taten nennen. Ob die Einbrecher gezielt Wertsachen stehlen wollten oder lediglich randalierten, bleibt noch unklar. Ein Sprecher der Polizei Ratzeburg erklärte, dass die Spurensuche durch die Kriminalpolizei fortgesetzt wird, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

Vorherige Einbrüche in Geesthacht - besteht ein Zusammenhang?

Bereits in der vergangenen Woche kam es zu einem Einbruch am Otto-Hahn-Gymnasium in Geesthacht, bei dem Räume verwüstet wurden. Zudem wurde im November 2024 in die Alfred-Nobel-Schule eingebrochen. Damals wurden Wertsachen entwendet.

Die Polizei konnte bislang keine Informationen darüber geben, ob es sich bei allen Vorfällen um dieselben Täter handelt. Die Ermittlungen dauern an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg Geesthacht