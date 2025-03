Einbrüche an Schulen in Geesthacht: Polizei sucht Zeugen Stand: 10.03.2025 18:19 Uhr Die Polizei hat in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Montagmorgen zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Tatort war eine Schule. Delikte dieser Art häufen sich momentan in der Stadt.

In der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr ist bei der Polizei ein Notruf eingegangen: Es sollen sich mehrere unberechtigte Personen in der Alfred-Nobel-Schule aufhalten. Vor Ort entdeckten die Beamten nach eigener Aussage vier tatverdächtige Personen, die sich zuvor gewaltsam Zutritt zu einem der Gebäude der Schule verschafft hatten. Zwei der vier mutmaßlichen Täter flüchteten. Ein 24-jähriger Hamburger und ein 18-Jähriger aus Geesthacht wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizisten stellten diverses Diebesgut sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck seien die beiden Männer inzwischen wieder entlassen worden. Ob die Einbrecher gezielt Wertsachen stehlen wollten oder lediglich randalierten, bleibt noch unklar. Ein Sprecher der Polizei Ratzeburg erklärte, dass die Spurensuche durch die Kriminalpolizei fortgesetzt wird.

Die Kriminalpolizei Geesthacht sucht nun nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152 80030 oder der E-Mail geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Weiterer Einsatz an Silberbergschule

Nach Angaben der Polizei gab es außerdem einen Einbruch in einem Schulgebäude am Silberberg. Dort wurden die Räume nach Wertsachen und anderen Gegenständen durchsucht. Dabei sollen einige Türen und Fenster beschädigt worden sein. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist unklar.

Vorherige Einbrüche in Geesthacht - besteht ein Zusammenhang?

Bereits in der vergangenen Woche kam es zu einem Einbruch am Otto-Hahn-Gymnasium in Geesthacht, bei dem Räume verwüstet wurden. Zudem wurde im November 2024 in die Alfred-Nobel-Schule eingebrochen. Damals wurden Wertsachen entwendet.

Die Polizei konnte bislang keine Informationen darüber geben, ob es sich bei allen Vorfällen um dieselben Täter handelt. Die Ermittlungen dauern an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg Geesthacht