Stand: 22.05.2024 10:10 Uhr Einbrecher durch gestohlene Küchenmaschine überführt

In der Nacht auf Montag ist in einem Lübecker Haushaltswarenladen eingebrochen worden. Laut Polizei war das Schaufenster in der Königstraße dabei zerstört worden. Außerdem hatte jemand versucht, in einen nicht weit entfernten Geschenkeshop einzusteigen. Auf der Anfahrt fiel den Polizisten ein gehetzt wirkender Mann auf, der eine Küchenmaschine bei sich trug. Die Kontrolle ergab: Die Maschine kam aus dem betroffenen Haushaltsgeschäft. Gegen den 38-Jährigen wird jetzt ermittelt wegen des Verdachts auf schweren Diebstahl.

