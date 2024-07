Stand: 12.07.2024 16:21 Uhr Ein Maler, zwei Städte: Drei Museen zeigen Werke von Friedel Anderson

Ab Sonntag widmen sich das Wenzel-Hablik-Museum sowie das Kreismuseum Prinzeßhof in Itzehoe (Kreis Steinburg) und das Detlefsen-Museum in Glückstadt (Kreis Steinburg) gemeinsam dem Werk des Malers Friedel Anderson. Das Wenzel-Hablik- sowie das Detlefsenmuseum zeigen verschiedene Werke des Künstlers aus den vergangenen 40 Jahren. Der Prinzeßhof hingegen stellt Arbeiten befreundeter Künstler aus, die Friedel Anderson selbst gesammelt hat. Friedel Anderson wuchs in der Nähe von Itzehoe auf und lebt auch heute noch dort. Zeitweise arbeitete er in seinem Atelier auf dem alten Alsen Gelnände an der Stör.

