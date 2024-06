Stand: 04.06.2024 15:39 Uhr Eider-Treene-Sorge: Förderung für 16 Projekte

Die Eider-Treene-Sorge-Region bekommt Geld vom Bund und vom Land. Von 30 eingereichten Projekten werden nun 16 finanziell unterstützt. Dabei geht es um kleinere Vorhaben in den Gemeinden mit Kosten von maximal 20.000 Euro, sie werden jetzt mit bis zu 80 Prozent bezuschusst. Dazu gehören zum Beispiel das Heimatmuseum in Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg), der Waldhof in Hüsby (Kreis Schleswig-Flensburg) will eine Hofkäserei einrichten und in Langstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Treffpunkt auf dem Spielplatz an der Treene geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.06.2024 | 16:30 Uhr