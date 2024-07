Stand: 30.07.2024 09:14 Uhr Eckernförde: Positive Zwischenbilanz für humanitäre Hilfsaktion

Positive Zwischenbilanz für Humanitäre Hilfsaktion in Eckernförde: Seit über einer Woche nehmen 45 Kinder aus der Ukraine, vorwiegend mit ihren Müttern, in Eckernförde eine Auszeit vom Kriegs-Alltag in ihrer Heimat. "In vielen Fällen sind die Väter im Krieg verstorben", sagte Organisator Bogislav von Gerlach. "Soweit ich das heraushöre, fühlen sie sich sehr wohl, auch wenn es natürlich immer wieder Momente der Düsternis und der Traurigkeit gibt." Die ukrainischen Gäste können laut Organisatoren Gymnastik mit einer ukrainischen Lehrerin betreiben und einen Deutschkurs belegen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden am kommenden Sonnabend wieder zurück in ihre Heimat reisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde