Stand: 27.12.2024 08:42 Uhr Durchwachsene Bilanz bei Weihnachtsmärkten in Südholstein

Die Weihnachtsmarkt-Betreiber in Südholstein ziehen eine durchwachsene Bilanz. Die Einnahmen an den Ständen in Norderstedt und Elmshorn seien stabil - trotz teurer Rohstoffe und Lebensmittel. Vor allem für Kakao mussten die Besucherinnen und Besucher in Norderstedt, Elmshorn, Wedel und Bad Oldesloe mehr bezahlen, so die Verantwortlichen.

Der Anschlag von Magdeburg habe die Stimmung überschattet, so die Verantwortlichen von Wedel bis nach Bad Oldesloe. Dennoch sind die Weihnachtsmärkte in den Kreisen Segeberg, Pinneberg und Stormarn friedlich zu Ende gegangen. Die Polizei nannte bis auf ein paar Fälle von Kleinkriminalität keine besonderen Vorkommnisse.

