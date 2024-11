Stand: 20.11.2024 09:28 Uhr Drei Einbrüche in Geesthacht: Polizei sucht Zeugen

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Unbekannte am Wochenende in eine Bäckerei, eine Schule und ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. Laut Polizei entstand in der Bäckerei ein Sachschaden von 1.000 Euro. In der Schule in der Straße Dösselbuschberg wurde nichts gestohlen. Besonders hoch sei der Schaden im Lebensmittelgeschäft in der Bergedorfer Straße: Drei Täter öffneten dort am 17. November gegen 4.10 Uhr gewaltsam eine verglaste Schiebetür und durchsuchten die Räume. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg