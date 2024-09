Stand: 13.09.2024 15:06 Uhr Deutsch-dänische Kulturwoche startet am Montag

Am Montag (16.9.) startet die deutsch-dänische Kulturwoche. Organisator ist die Region Sønderjylland-Schleswig. Interessierte können an über 100 Veranstaltungen in der gesamten Grenzregion teilnehmen. Ausstellungen, Konzerte, Theater und weitere Aktionen stehen vom 16. bis zum 22. September auf dem Programm. "Die Kulturwoche haben wir initiiert, weil wir gerne den Bürgerinnen und Bürgern zeigen möchten, was es alles für tolle Kulturangebote in der Region gibt. Und was für eine gemeinsame Kultur und Geschichte uns auch über die Grenze hinweg verbindet", sagt Annika Carstensen, die Koordinatorin der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig.

