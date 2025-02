Stand: 06.02.2025 09:17 Uhr Deutsch-Dänischer Krieg: Gedenkmarsch nach Oeversee

Am Donnerstagvormittag findet der Oeverseegedenkmarsch von Flensburg nach Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) statt. Der seit 2004 jährlich stattfindende Traditionsmarsch soll an die Opfer der Schlacht von Oeversee im Deutsch-Dänischen Krieg erinnern. Am 6. Februar 1864 kämpften dort preußische und österreichische Soldaten gemeinsam gegen dänische Truppen. 140 Soldaten wurden bei der Schlacht getötet. Es wurde in erster Linie um die nationale Zugehörigkeit der beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein gekämpft.

