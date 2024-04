Stand: 02.04.2024 14:03 Uhr Demokratiepreis SH geht an Altbundespräsident Gauck

Altbundespräsident Joachim Gauck (parteilos) bekommt in diesem Jahr den Schleswig-Holsteinischen Demokratiepreis. "Mit unserem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck ist die Wahl auf einen überzeugten Europäer und hoch anerkannten Streiter für parlamentarisch-demokratische Strukturen gefallen", sagte Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU). Der Altbundespräsident setze sich bereits seit vielen Jahren intensiv mit dem Zustand der Gesellschaft und dem Wert liberaler und demokratischer Staatsstrukturen auseinander.

Preisverleihung am 21. Mai in Kiel

Die Preisverleihung findet bei einem Festakt am 21. Mai im Plenarsaal des Landeshauses in Kiel statt. Mit dem Demokratiepreis zeichnen der Schleswig-Holsteinische Landtag und die Sparkassen des Landes Personen aus, die sich in besonderer Weise um die freiheitlich-demokratische Grundordnung verdient gemacht haben.

